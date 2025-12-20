За год в развитие социальной сферы в Сочи направили более 20 млрд рублей
Сочи по итогам 2025 года стал лидером по исполнению плана собственных доходов. Более 20 млрд руб. город направил на развитие социальной сферы, что позволило не только сохранить, но и расширить муниципальные меры поддержки, рассказали в пресс-службе администрации города после подведения итогов деятельности органов местного самоуправления курорта.
Фото: ТАСС
Льготным категориям граждан было выделено около 500 млн руб., закреплены 12 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. В текущем году увеличена муниципальная выплата при заключении контракта, а объем адресной помощи участникам СВО по линии координационного совета превысил 95 млн руб. Власти города заявляют о сохранении этого приоритета и в следующем году.
Социальные показатели также демонстрируют рост. В 2025 году в Сочи родилось почти 6 тыс. детей, в городе проживает около 8 тыс. многодетных семей. Все дети-сироты воспитываются в приемных семьях, более 1,3 тыс. детей отдохнули в санаториях по льготным путевкам. В образовательной сфере введены в эксплуатацию три новых объекта в Кудепсте, на Бытхе и в Адлере, что обеспечило почти 3 тыс. дополнительных учебных мест. Завершается капитальный ремонт корпуса гимназии № 6, на подготовку школ к учебному году направлено свыше 350 млн руб. Это позволило сократить долю учащихся во вторую смену до 30% и уменьшить очередь в детские сады еще на 10%.
Муниципальный транспорт также проходит обновление. На экологичный метан переведено 45% автопарка, на маршрутах работают 271 единица такого транспорта, в течение года приобретено еще 75 автобусов. Более 65% подвижного состава соответствует требованиям доступной среды. Для решения кадрового дефицита запущена программа подготовки водителей, первые выпускники уже вышли на маршруты.
На улично-дорожной сети ведутся работы на ключевых направлениях, включая Новороссийское и Сухумское шоссе. Установлены новые комплексы фиксации нарушений, что позволило снизить аварийность более чем на 10% и повысить пропускную способность дорог. Платные парковки, действующие на 32 улицах, принесли в городской бюджет почти 199 млн руб.
Сфера гостеприимства остается одной из базовых для экономики курорта. В 2025 году 65 пляжей получили знак качества «Синий флаг», открыты четыре новых средства размещения на 1 тыс. номеров. Завершено строительство пешеходного моста «Волшебный лист» и обустройство флагманского маршрута «Две реки — одно море». В течение года в разных районах города реализовано более 100 проектов благоустройства.