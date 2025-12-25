Jazeera Airways возобновляет регулярные рейсы между Кувейтом и Сочи

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», сообщил о возобновлении полетной программы авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт — Сочи. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

С этого дня рейсы авиаперевозчика вновь связывают Сочи и столицу Кувейта. Полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Для выполнения рейсов задействованы современные воздушные суда Airbus A320, рассчитанные на 174 пассажира. Время в пути между пунктами назначения составляет около 2 часов 50 минут.

Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО «Аэродинамика» Александр Никонов отметил, что возобновление полетов в зимний период открывает дополнительные возможности для туристов из Кувейта и других стран Ближнего Востока познакомиться с Сочи в зимнем формате, включая горные курорты Красной Поляны и заснеженные вершины Кавказских гор. По его словам, для российских путешественников маршрут также предоставляет возможность познакомиться с культурой и историей Кувейта, а благодаря разветвленной маршрутной сети Jazeera Airways — продолжить путешествие в другие государства Ближнего Востока, Азии и Африки с пересадкой в Кувейте. Маршрутная сеть авиакомпании из Кувейта включает 65 направлений.

Регулярные рейсы Jazeera Airways в Международный аэропорт Сочи были запущены впервые 7 июля 2025 года. В период с июля по сентябрь текущего года авиакомпания выполнила 22 рейса и перевезла более 5 тыс. пассажиров, что подтверждает устойчивый интерес иностранных туристов к отдыху на Черноморском побережье Краснодарского края.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте авиакомпании, а также через онлайн-агентства. Подробную информацию о тарифах и требованиях для туристов пассажиры могут уточнить на сайте Jazeera Airways.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания Etihad Airways с 15 декабря 2025 года по 16 января 2026 года увеличит частоту рейсов на маршруте Абу-Даби — Сочи до ежедневного выполнения вместо трех раз в неделю. Это расширение позволит пассажирам из России воспользоваться более широкими возможностями транзитных перелетов, а также упростит доступ туристов из стран Ближнего Востока к российским курортам в зимний сезон.

