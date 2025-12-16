Etihad Airways увеличит число рейсов между Сочи и Абу-Даби

Авиакомпания Etihad Airways в период с 15 декабря 2025 года по 16 января 2026 года увеличит частоту полетов на маршруте Абу-Даби — Сочи. В указанный период рейсы между столицей Объединенных Арабских Эмиратов и черноморским курортом будут выполняться ежедневно вместо трех раз в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Расширение полетной программы позволит пассажирам из России воспользоваться более широкими возможностями транзитных перелетов по международной маршрутной сети перевозчика через Абу-Даби. Одновременно рост частоты рейсов упростит доступ туристов из стран Ближнего Востока к российским курортам в зимний сезон.

С момента запуска авиасообщения на данном направлении было обслужено более 24,6 тыс. пассажиров. Первый рейс Etihad Airways из Абу-Даби в Сочи состоялся 29 мая. Черноморский курорт стал третьим российским городом после Москвы и Санкт-Петербурга, вошедшим в маршрутную сеть одного из крупнейших авиаперевозчиков мира.

Мария Удовик