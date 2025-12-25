Имущество экс-заместителя губернатора Дона изъяли в пользу государства

Гагаринский районный суд Москвы изъял в доход государства имущество бывшего заместителя губернатора Ростовской области – министра транспорта Владимира Окунева. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Инстанция удовлетворила требования прокуратуры также в отношении бывшего заместителя господина Окунева – Светланы Шаповаловой и к их родственникам. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что у бывшего министра транспорта Дона Владимира Окунева нашли теневой автобизнес. Установлено, что господа Окунев и Шаповалова использовали должности для незаконного обогащения себя и своих родственников. Так, в 2016 году Владимир Окунев являлся руководителем АО «Ростовавтодор», а Шаповалова – главным бухгалтером организации. Ими было принято решение о создании ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель», а также приобретены на неподтвержденные доходы более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Компании и транспортные средства были зарегистрированы на родственников, не имевших финансовых возможностей для их покупки.

Чиновники обеспечивали участие компаний и победы в государственных и муниципальных закупках на ремонт и содержание дорог в Ростовской области. Предпринимательской деятельностью Владимир Окунев продолжил заниматься даже после назначения в правительстве, а Светлана Шаповалова являлась его заместителем.

По данным правоохранителей, коррупционную прибыль удалось легализовать с помощью покупки премиальных автомобилей и многочисленных объектов недвижимости в Москве, Ростове-на-Дону и его окрестностях. По требованию надзорного ведомства в доход государства обращены 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, среди которых пять квартир в элитных жилых комплексах, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 млн руб. В казну Российской Федерации также взыскано свыше 100 млн рублей, составляющих эквивалент проданного имущества.

Константин Соловьев