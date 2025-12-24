Без теплоснабжения в Ростове остались еще 39 многоэтажек

Из-за порыва на теплотрассе по ул. Петровской, 49 в Ростове-на-Дону без отопления остались еще 39 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отопление отсутствует в домах по ул. Петровской от Чехова до Журавлева.

Ориентировочное время окончания ремонтных работ 23:00 24 декабря.

Кроме этих многоэтажек, до 21:00 без теплоснабжения остаются 32 дома в Западном микрорайоне Ростова.

Наталья Белоштейн