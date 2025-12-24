Восстановить подачу тепла на Западном в Ростове планируют к 21:00 24 декабря

Ремонтные работы из-за порыва в Советском районе Ростова-на-Дону завершены, идет заполнение теплотрассы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выход на штатный режим теплоснабжения ожидается к 21:00.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», из-за порыва теплотрассы на проспекте Коммунистическом, 35 было временно ограничено теплоснабжение 32 многоквартирных домов.

Наталья Белоштейн