Облсуд рассмотрит 17 жалоб по делу «Облкоммунэнерго» 26 января

Свердловский областной суд 26 января рассмотрит 17 апелляционных жалоб ответчиков и третьих лиц на решение Ленинского райсуда об обращении в доход РФ активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу об изъятии активов "Корпорации СТС", "Облкоммунэнерго" и АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК) в пользу государства в Ленинском районном суде.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 10 октября Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства около 40 компаний, принадлежавших Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди них: «Облкоммунэнерго», «Корпорация СТС», СУЭНКО, «Деловой дом на Архиерейской». По мнению надзорного органа, предприниматели незаконно приватизировали государственное имущество компании «Облкоммунэнерго», принадлежавшее Свердловской области, а затем скупили ресурсоснабжающие компании в регионах УрФО, монополизировав рынок. В иске отмечалось, что компании работали «за счет субсидий и установления кабальных тарифов» при содействии представителей местной власти.

Ответчиками по иску выступали Алексей Бобров, бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и его экс-супруга Ирина Чемезова, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных и другие.

В ноябре суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов Алексея Боброва и Артема Бикова.

В настоящий момент Алексей Бобров, Татьяна Черных и Олег Чемезов находятся под стражей до 15 февраля по обвинению в мошенничестве. Согласно данным следствия, они совершали хищения из областного бюджета при реализации концессионных соглашений. Никто из них вину не признает.

Экс-генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов находится в розыске. Он подозревается в хищении 20 млн руб. из бюджета Нижнего Тагила.

Полина Бабинцева