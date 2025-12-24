Депутат Александр Дорожкин после родов жены в Чили потерял пост главы комиссии гордумы Тольятти

Депутаты городской думы Тольятти освободили Александра Дорожкина от должности председателя комиссии по городскому хозяйству. Ее возглавил Вадим Гребеньков, сообщил в своем Telegram-канале депутат губернской думы Макс Гусейнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума городского округа Тольятти Фото: Дума городского округа Тольятти

Супруга Александра Дорожкина Любовь Марченко недавно поделилась в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой. «В Чили говорят на испанском языке, это очень красивый язык. Мне бы хотелось, чтобы мой малыш обладал всеми этими сверхвозможностями»,— уточнила она.

Депутат Александр Дорожкин извинился перед всеми, кого задела ситуация с родами его жены в чилийской частной клинике. Свою страницу во «ВКонтакте» он закрыл, а пост выложен на странице тольяттинского отделения «Единой России» в этой же соцсети. При этом комментарии отключены. Депутат также добровольно вышел из «Единой России».

Кроме того, по данным «Ъ-Волга», исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Тольятти Иван Жиляев ездил вместе с женой в Чили, где его супруга родила ребенка в одной из частных клиник. Информация об этом была размещена на странице организации, помогающей состоятельным россиянам.

Андрей Сазонов