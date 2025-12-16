Тольяттинский депутат покинул «Единую Россию» из-за поста супруги о родах в Чили

Депутат думы Тольятти Александр Дорожкин покинул партию «Единая Россия» после поста жены о родах в Чили ради «сильного паспорта», сообщил сегодня, 16 декабря, ответственный секретарь партии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Герой чилийской истории все понял и не стал тянуть время. Сегодня он добровольно покинул ряды Партии. Мы должны быть вместе со своей страной и связывать свое будущее с ней. И в первую очередь это относится к членам правящей партии. Кичиться своим богатством и возможностями, когда другие отдают фронту последнее — аморально и недопустимо»,— написал Евгений Ревенко в своем Telegram-канале.

Супруга Александра Дорожкина Любовь Марченко недавно поделилась в запрещенном в России Instagram, что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой. «В Чили говорят на испанском языке, это очень красивый язык. Мне бы хотелось, чтобы мой малыш обладал всеми этими сверхвозможностями»,— уточнила она.

Вчера Евгений Ревенко предложил Александру Дорожкину самому покинуть ряды партии и сложить мандат.

Кроме того, по данным «Ъ-Волга», исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Тольятти Иван Жиляев ездил вместе с женой в Чили, где его супруга родила ребенка в одной из частных клиник. Информация об этом была размещена на странице организации, помогающей состоятельным россиянам подобрать медучреждение в латиноамериканской стране.

Сабрина Самедова