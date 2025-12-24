Свинина стала лидером роста цен на мясо на Кубани за год

По состоянию на декабрь 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 333 организации, работающие в сфере производства и торговли мясом и мясной продукцией. Годом ранее в регионе насчитывалось 330 таких компаний, рассказали «Ъ-Кубань» в Краснодарстате. Совокупное количество участников рынка за год увеличилось на 0,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наибольшая численность организаций по-прежнему приходится на сегмент оптовой торговли мясом и мясными продуктами. В 2025 году в этой категории зарегистрировано 169 компаний против 165 годом ранее. В то же время число предприятий, занимающихся переработкой и консервированием мяса и мясной пищевой продукции, сократилось на одну единицу — с 115 до 114 организаций.

Сегмент розничной торговли мясом и мясной продукцией в специализированных магазинах продемонстрировал стабильность: как и год назад, в нем работают 50 юридических лиц. В целом структура рынка за отчетный период существенно не изменилась, при этом рост обеспечен преимущественно за счет оптового звена.

На фоне стабильной численности участников рынка в 2025 году продолжилось удорожание мясной продукции. По данным выборочного статистического наблюдения, в ноябре 2025 года средняя цена килограмма бескостной говядины в регионе составила 839,6 руб., свинины — 509,6 руб., баранины — 870,8 руб., охлажденных и мороженых кур — 265 руб.

В годовом выражении цены на отдельные виды мясопродуктов заметно выросли. По сравнению с декабрем 2024 года стоимость бескостной говядины увеличилась на 8,8%, свинины — на 9,6%, курицы — на 8%. Цены на баранину за тот же период изменились незначительно, показав рост менее чем на 1%.

В начале этого года средняя стоимость 1 кг говядины в Краснодарском крае составляла порядка 607 руб. В Краснодаре цена была выше — 634 руб., а далее следовал Новороссийск — 622 руб., за ним Сочи — 619 руб. На четвертом месте Туапсе — 614 руб. Самая дешевая говядина в Армавире и Ейске — 568 и 562 руб. соответственно. Свинина в регионе в начале 2025 года стоила в среднем 375 руб. за 1 кг. Цена на продукт в Краснодаре составляла 391 руб. Дороже всего мясо было в Сочи — 399 руб. В Ейске — 376 руб., в Армавире — 360 руб., в Туапсе — 359 руб. и в Новороссийске — 355 руб.

Мария Удовик