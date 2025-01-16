В Краснодаре стоимость мяса оказалась одной из самых высоких в крае

Средняя стоимость мяса в Краснодаре оказалась одной из самых высоких в регионе. Об этом свидетельствуют результаты исследования Краснодарстата. Были изучены средние потребительские цены на товары и услуги в крупных городах региона по состоянию на 13 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Средняя стоимость 1 кг говядины в Краснодарском крае составляет порядка 607 руб. В Краснодаре цена выше — 634 руб. Далее следует Новороссийск — 622 руб., за ним — Сочи — 619 руб. На четвертом месте Туапсе — 614 руб. Самая дешевая говядина в Армавире и Ейске — 568 и 562 руб. соответственно.

Свинина в регионе на начало 2025 года стоит в среднем 375 руб. за 1 кг. Цена на продукт в Краснодаре составляет 391 руб. Дороже всего мясо в Сочи — 399 руб. В Ейске — 376 руб., в Армавире — 360 руб., в Туапсе — 359 руб. и в Новороссийске — 355 руб.

Самый дорогой вид мяса в Краснодарском крае — баранина — 867 руб. за 1 кг. Лидером по стоимости за продукт является Сочи — более 1 тыс. руб. Далее идет Туапсе — 929 руб., за ним Ейск — 917 руб., Новороссийск — 824 руб. В Краснодаре стоимость составляет 823 руб., в Армавире — 818 руб.

Охлажденные и мороженые куры на Кубани стоят в среднем 238 руб. за 1 кг. Такая же стоимость в Краснодаре, немного дороже — в Сочи — 239 руб. В Туапсе стоимость составляет 230 руб., в Новороссийске — 226 руб., в Армавире — 250 руб., а в Ейске — 242 руб.

Сосиски и сардельки стоят в среднем 515 руб. в Краснодарском крае и 529 руб. — в Краснодаре. Наиболее высокая цена в Сочи — 575 руб., самая низкая — в Новороссийске — 473 руб.

Колбаса полукопченая и варено-копченая в среднем в регионе стоит 750 руб. за 1 кг. Наиболее высокий ценник в Сочи — 804 руб. Дешевле всего в Армавире — 647 руб. Стоимость вареной колбасы на Кубани составляет 560 руб. Наиболее высокая цена в Сочи — 627 руб. Дешевле всего в Армавире — 527 руб.

Алина Зорина