«Тушить очаги возгорания будут бесконечно»

Пожар на мусорном полигоне ООО «Терра-Н» в Новороссийске продолжается с начала декабря. Почти за месяц площадь возгорания сократилась с 220 кв. м до 110 кв. м, но полностью потушить свалку пока не представляется возможным — тление происходит в глубоких слоях тела полигона. Несколько недель подряд в пригороде Новороссийска фиксируют загрязнения воздуха по взвешенным веществам, саже и оксиду углерода. Руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко считает, что решить проблему с постоянными пожарами на свалке поможет только ее рекультивация или поиск нового участка под полигон.



Евгений Витишко

Фото: предоставлено автором

«Причины возгорания на Щелбе те же самые, как и на любой горящей свалке. Нарушение технологии пересыпки ТКО и неправильно сформированная карта полигона в виде пирамиды с критическими углами, которые в настоящее время уже сползли в виде оползня на территории лесного фонда. Но при этом увеличилась и площадь соприкосновения гниющего и выделяющего горючие свалочные газы с воздухом. Это, в свою очередь, и привело к возгоранию труднодоступной части тела полигона. Теперь прекратить горение и тление отходов на свалке можно только, если изолировать от кислорода (воздуха) тот мусор, который выделяет свалочные газы. А это сделать на склонах карты полигона достаточно сложно, и, как показало время, на Щелбе просто невозможно.

Поливание свалки водой привело к тому, что часть фильтрата с полигона уже попала в водные объекты (ручьи) и даже Черное море. В настоящее время уже видно, что происходит угнетение растительности вокруг территории. Никаких средств минимизации негативного воздействия на сегодня ни общественности Новороссийска, ни экологическому сообществу края не предъявлено, хотя 31 декабря 2025 года на полигоне должна завершиться реконструкция, стоимость которой более 1 млрд руб.

Горящую свалку Щелба чувствуют даже жители станицы Раевской, расстояние до которой более 20 км. Последствия от вдыхания загрязненного воздуха вполне прогнозируемые — увеличение легочных заболеваний и сердечных с онкологическими.

Тушить очаги возгорания на полигоне будут бесконечно, пока не приступят к рекультивации самого полигона. Возможно, к оставшимся тлеть 200 квадартным метрам пробьют дорогу и изолируют участок от попадания воздуха, но на свалке еще складирован замазученный анапский песок, который явно не является твердым коммунальным отходом. С ним так же возникнут дальше проблемы. В целом, у меня мнение одно: полигон нужно закрывать и искать новое место для размещения отходов Геленджика и Новороссийска».