Площадь пожара на свалке Новороссийска сократилась до 110 квадратных метров

Почти за месяц площадь возгорания на мусорном полигоне Новороссийска сократилась на 100 кв. м. Оперативной информацией по тушению пожара поделился в своем Telegram-канале заместитель главы города Александр Гавриков.

«На данный момент площадь тления уменьшилась до 110 кв. м. Работы продолжаются»,— пишет Александр Гавриков.

Замглавы Новороссийска сообщил, что горящие участки полигона засыпают грунтом в целях ограничения попадания воздуха. Тление, по словам чиновника, сразу остановить невозможно из-за того, что оно происходит на глубоких слоях тела свалки.

В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 10 единиц техники, на объекте «Терра-Н» засыпали 6,4 тыс. куб. м грунта.

Ранее замглавы по ЖКХ Новороссийка Рафаэль Бегляров заявил, что на территории «Терра-Н» организовали площадку временного накопления отходов. Складирование мусора не осуществляется по старым картам.

София Моисеенко