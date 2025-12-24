Совфед одобрил закон об отмене ежегодных деклараций для чиновников и депутатов

Совет федерации одобрил пакет законов, освобождающий чиновников и депутатов от необходимости каждый год сдавать декларацию о доходах.

По новому порядку должностные лица, госслужащие и парламентарии будут обязаны подавать декларации только в конкретных обстоятельствах: при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое или если потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года.

Один из авторов законопроектов, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») объяснил отказ от старой нормы подачи деклараций ее архаичностью. Как написал депутат в Telegram-канале, цифровизация системы антикоррупционного контроля обеспечивает постоянный мониторинг финансового положения чиновников.

Новые требования распространятся в том числе на высшее руководство страны, представителей министерств и судебной системы. При этом декларации о доходах и расходах чиновников не публиковались с 2023 года. Президент России Владимир Путин подписал в конце 2022 года указ, который отменил эту практику на время специальной военной операции.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму под занавес осенней сессии, 10 декабря — группой депутатов, в которую вошли парламентарии всех фракций. 18 декабря депутаты приняли инициативу во втором и третьем чтениях.

Степан Мельчаков