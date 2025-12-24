Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Количество погибших на водных объектах черноморского побережья снизилось на 3,2%

Число погибших на водных объектах черноморского побережья в этот курортный сезон сократилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалистами было обеспечено постоянное взаимодействие структур и ведомств в решении вопросов обеспечения безопасности отдыхающих на водных объектах, сообщил и. о. начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Юрий Хомиченко на пресс-конференции ведомства.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Основными проблемными факторами в курортный сезон этого года была эксплуатация незаконно организуемых «пунктов проката» маломерных судов. О подобных точках аренды сотрудники ГИМС сообщали в прокуратуру и органы местного самоуправления.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае в 2025 году зарегистрировали одну чрезвычайную ситуацию и пять происшествий, связанных с паводками, что втрое меньше показателей предыдущего года.

Маргарита Синкевич, Алина Зорина

Новости компаний Все