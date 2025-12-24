МЧС: паводковые происшествия в Краснодарском крае сократились втрое

В Краснодарском крае в 2025 году зарегистрировали одну чрезвычайную ситуацию и пять происшествий, связанных с паводками, что втрое меньше показателей предыдущего года. В 2024 году ЧС не было, но произошло 18 инцидентов, сообщил на пресс-конференции по итогам года начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Аркадий Согомонян.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В зоне чрезвычайной ситуации находились124,2 тыс. человек. Паводковая обстановка в текущем и прошлом году остается благоприятной. Максимальные уровни воды для реки Кубань и рек ее бассейна находились в пределах нормы.

В зоне особого риска по паводкам находятся девять муниципалитетов Кубани: Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, Апшеронский, Курганинский, Лабинский, Северский, Славянский и Туапсинский районы.

«Паводкоопасный период длится в Краснодарском крае с марта по июль. Активные месяцы — май и июнь, когда больше всего выпадает обильных осадков. В это время поднимается уровень воды в горных реках, происходят ситуации, которые наносят ущерб региону»,— рассказал Аркадий Согомонян.

По его словам, при неблагоприятном сценарии развития событий пострадать могут 25 муниципальных образований края. В случае подтопления нарушится жизнедеятельность около 385 населенных пунктов с населением почти 494 тыс. человек и 432 социально значимых объекта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории Краснодарского края в начале декабря 2025 года зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в 49 км к северо-западу от Сочи и в 8 км к северо-востоку от поселка Лазаревское.

Маргарита Синкевич, Анна Гречко