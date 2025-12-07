На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,1

На территории Краснодарского края зафиксировано новое сейсмособытие. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 49 км к северо-западу от Сочи и в 8 км к северо-востоку от поселка Лазаревское. Толчки были зафиксированы в 13:13 по московскому времени, очаг располагался на глубине около 10 км.

Ранее сейсмологи уже отмечали активность в этом районе. Последний раз землетрясение здесь фиксировали 10 ноября: в горной части Краснодарского края, на расстоянии примерно 50 км от Сочи и 25 км от Туапсе, были зарегистрированы два сейсмособытия магнитудами 3,3 и 3,2 балла с глубиной очага около 5 км.

Мария Удовик