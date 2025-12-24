В Адыгее кофе подорожал на 11% в 2025 году

В Адыгее медианная цена упаковки кофе (зернового, молотого, капсульного, растворимого) достигла в 2025 году 853 руб. Это на 11% больше, чем годом ранее. Количество покупок кофе в республике сократилось на 4%, сообщили «Ъ-Кубань» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным экспертов компании, медианная цена упаковки растворимого кофе составила 475 руб., что на 12% выше уровня 2024 года. Число покупок продукта снизилось на 3%.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае 2025 году кофе за года подорожал на 12%, а в Крыму — на 13%. Спрос сократился на 5 и 8% соответственно.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян объяснил, что кофе в России дорожает в соответствии с динамикой мировых цен на зерна. По мнению эксперта, в следующем году динамика сохранится, стоимость кофе увеличится еще на 5–10%.

Эксперт считает, что падение спроса в основном относится к кофейням. «То есть скорее можно говорить о некоторой трансформации модели потребления, когда люди предпочитают пить кофе дома, используя кофемашины, брать кофе с собой на работу, используя термокружки и термосы. Важным моментом модели потребления в кофейнях в южных регионах России является сезонность. Обычно потребление кофе на верандах вырастает весной и летом, когда погода благоприятствует. Наступление осенне-зимнего сезона, характеризуемого более пасмурной, холодной и дождливой погодой, наоборот, снижает популярность кофеен как места потребления кофе»,— рассказал Михаил Хачатурян.

Маргарита Синкевич