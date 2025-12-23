На Кубани кофе в 2025 году подорожал на 12%

В Краснодарском крае медианная цена за упаковку кофе (зерновой, молотый, капсульный, растворимый) за год выросла на 12% и достигла 870 руб., спрос сократился на 5%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным центра, медианная цена растворимого кофе составила 484 руб. Это на 11% выше уровня 2024 года. Число покупок напитка в сравнении с прошлым годом сократилось на 4%.

«На фоне высокой базы прошлого года, в текущем сезоне число покупок оказалось ниже. Это наблюдается во всех кофейных категориях. Вместе с тем, за год сократилось и число точек продаж, реализующих кофе, на — 4%. Многие не выдержали высокой конкуренции, проигрывая домашним кофемашинам и кофеваркам, число которых еще в прошлом году увеличивалось на 25-30%. Продолжается миграция покупателя в онлайн, особенно в сегменте зернового кофе. Этому способствует увеличение продаж продуктовых категорий в целом, включая бакалею, в ecom-сегменте. Драйвером роста служит региональная онлайн-дистрибуция»,— прокомментировали эксперты «Чек Индекса».

Доцент кафедры Стратегического и инновационного развития Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян среди основных факторов, влияющих на стоимость кофе, назвал климатические: засухи и наводнения в местах традиционного выращивания кофе (Бразилии, Аргентине, Вьетнаме, странах Центральной Америки) приводят к сокращению урожая, что «толкает» цены вверх.

Второй фактор, способствующий удорожанию продукта,— рост спроса. «Кофе в последние несколько десятилетий становится популярным во все большем числе стран, что приводит к дисбалансу спроса и предложения, а точнее — к доминированию спроса, который производители не могут удовлетворить»,— поясняет эксперт. Также, по словам Михаила Хачатуряна, на стоимости кофе сказываются колебания курса доллара и удорожание логистики.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае за пять лет кофе подорожал на 40%, а спрос на этот продукт вырос на 45%.

Маргарита Синкевич