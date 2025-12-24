В Забайкалье закрылось большинство алкомаркетов в многоквартирных домах

В Забайкальском крае с 1 сентября закрылось 420 из 454 алкомаркетов в жилых домах после введения регионального закона об ограничении торговли алкоголем. Закон регламентирует время продажи спиртного в период с 12:00 до 22:00, а также запрещает его реализацию в магазинах площадью менее 300 кв. м.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ужесточения торговли алкоголем будут внедряться и в дальнейшем. Так, с 1 марта 2026 года вступит в силу запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 12:00 в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, на прилегающих территориях или в 100 м от них. Кроме того, будет введен полный запрет на торговлю спиртным вблизи объектов религиозного значения.

Как сообщалось ранее, УФАС Забайкалья через суд добивается отмены регионального закона, ужесточающего правила торговли алкоголем в магазинах в многоквартирных домах. В ведомстве считают, что закон создает условия для монополизации рынка розничной торговли алкоголем, новые ограничения касаются участников не в равной степени, а положения распространяются на предпринимателей, получивших лицензию на продажу алкоголя до вступления в силу нововведений. Рассмотрение иска УФАС в суде состоится 19 января.

Как алкогольные ограничения в регионах сказываются на российской рознице — в материале «Ъ» «Спиртоносный удар».

Влад Никифоров, Иркутск