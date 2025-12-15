Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
УФАС Забайкалья через суд добивается отмены антиалкогольного закона

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Забайкалья через суд добивается отмены регионального закона, ужесточающего правила торговли алкоголем. Закон в регионе действует с 1 сентября и, как сообщил в ходе пресс-конференции руководитель ведомства Микаил Гойгов, содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства.

По словам господина Гойгова, закон создает условия для монополизации рынка розничной торговли алкоголем, новые ограничения касаются участников не в равной степени. Кроме того, закон распространяется и на предпринимателей, получивших лицензию на продажу алкоголя до его принятия. В результате, по информации главы УФАС, из-за нового закона было закрыто порядка 400 торговых точек, надзорное ведомство получило более 100 обращений от предпринимателей. Рассмотрение иска УФАС в суде состоится 19 января.

Региональный закон был принят по инициативе краевой прокуратуры в апреле этого года депутатами Заксобрания Забайкалья. Закон ограничил время продажи алкоголя в розничных точках с 12:00 до 22:00. Магазины, расположенные в многоквартирных домах, обязали размещать алкогольную продукцию в залах, отделенных от других товаров. Кроме того, появилось требование к минимальной торговой площади магазинов — не менее 300 кв. м.

Влад Никифоров, Иркутск

