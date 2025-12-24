В Крыму спрос на кофе упал на 8% в 2025 году

В Крыму количество покупок кофе (зернового, молотого, капсульного, растворимого) в 2025 году сократилось на 8% в сравнении с 2024 годом. Медианная цена продукта выросла на 13% — до 897 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным экспертов центра, спрос на растворимый кофе в республике упал на 4%. Стоимость упаковки в среднем выросла на 10% и достигла 469 руб. Аналитики «Чек Индекса» считают, что число покупок снизилось на фоне высокой базы прошлого года.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян отмечает, что на мировом рынке цены на кофе демонстрируют разнонаправленную динамику. Например, в феврале 2025 года стоимость сорта «Арабика» выросла до $9,05 США за кг, на сорт «Робуста» — до $5,81 США за кг. В июле «Арабика» подешевела до $7,81, а «Робуста» — до $3,69 США за кг. Но уже в августе цены вернулись к росту, «Арабика» подорожала до $8,83, а «Робуста» — до $4,66 США за кг.

«Согласно открытым данным, объемы мирового производства кофе в 2025–2026 сельскохозяйственном году составят 178–185 млн мешков (по 60 кг в мешке). Из них на экспорт выйдет примерно 100 млн мешков. Можно предположить, что цены на кофе в следующем вырастут на 5–10% в сравнении с текущим уровнем. Разумеется, при условии сохранения прогнозируемых объемов урожая и отсутствия влияния других негативных факторов»,— прогнозирует эксперт. Михаил Хачатурян добавляет, что в России кофе в основном поступает по импорту, следовательно, динамика мировых цен напрямую влияет на стоимость продукта в РФ.

Кроме того, говорит эксперт, большинство расчетов за кофе осуществляются в долларах и колебания курса приводят к его удорожанию. К росту издержек и, как следствие, цен также приводит нарушение мировых цепочек поставок в связи с санкциями.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае за пять лет кофе подорожал на 40%, а спрос на этот продукт вырос на 45%. В 2025 году стоимость продукта выросла на 12%, а количество покупок сократилось на 5%.

Маргарита Синкевич