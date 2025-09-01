УФАС перенесло рассмотрение дела о повышении тарифов на проезд в Краснодаре

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) перенесло рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ). Заседание назначили на 24 сентября 2025 года в 15:30 мск, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства.

Поводом для возбуждения дела стали материалы прокуратуры Центрального округа Краснодара от 8 ноября 2024 года. Надзорный орган проверил обоснованность повышения стоимости проезда на девяти маршрутах предприятия до 50 руб. (№2, 2Е, 9, 10, 43, 46, 52 и 55).

В постановлении администрации Краснодара №7855 от 5 декабря 2024 года в качестве обоснования повышения тарифа указали повышение цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, необходимость обновления подвижного состава, строительства производственных баз. Также учитывается приведение заработной платы сотрудников к среднему уровню по городу.

Согласно данным Росстата, тариф в Краснодаре оказался выше, чем в ряде других регионов. При этом КТТУ не представило документы, подтверждающие экономическую целесообразность увеличения стоимости.

В действиях предприятия усмотрены признаки нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». Изначально рассмотреть дело планировали 27 марта 2025 года.

Нурий Бзасежев