Ростовская область экспортировала 1,4 тонны говядины в Грузию
С территории Ростовской области с 15 по 19 декабря отправили в Грузию 1,4 т говядины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Экспортируемую продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Качество и безопасность мяса подтвердили лабораторные исследования, которые выполнили в Донском филиале ФГБУ ЦОК АПК.
