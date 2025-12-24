Ростовская область экспортировала 1,4 тонны говядины в Грузию

С территории Ростовской области с 15 по 19 декабря отправили в Грузию 1,4 т говядины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Экспортируемую продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Качество и безопасность мяса подтвердили лабораторные исследования, которые выполнили в Донском филиале ФГБУ ЦОК АПК.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что донские эксперты сертифицировали 10 млн тонн сельхозпродукции для экспорта в 2025 году.

Константин Соловьев