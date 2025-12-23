Эколог оценил риск появления клещей на новогодних елках из-за теплой зимы на Кубани

Появление клещей на новогодних елках в зимний период возможно, однако такие случаи носят единичный и аномальный характер. Как рассказал «Ъ-Кубань» эколог Евгений Витишко, в бесснежные зимы риск контакта с клещами действительно сохраняется, в том числе для людей и домашних животных, однако для хвойных деревьев это не является типичной средой обитания паразитов.

Клещи, как правило, зимуют в листовом опаде, почве, норах животных или в защищенных укрытиях, тогда как нахождение на деревьях для них неблагоприятно из-за высокой вероятности переохлаждения. Возможное обнаружение клеща на елке чаще связывают не с местом вырубки, а с условиями хранения — например, если дерево находилось в теплом помещении или рядом с животными.

Эксперты указывают, что принципиальной разницы между елками, поставляемыми из лесхозов или частных хозяйств, с точки зрения санитарных рисков нет. При этом доказать наличие клещей на конкретном дереве практически невозможно, поэтому в целях снижения экологических и санитарных рисков некоторые специалисты считают использование искусственных елок более безопасной альтернативой.

В случае обнаружения клеща на коже человека или животного рекомендуется как можно быстрее удалить его и, по возможности, передать на исследование в лабораторию. Чаще всего такие исследования проводят подразделения ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», которые работают во многих городах Краснодарского края. Регион не относится к эндемичным по клещевому энцефалиту, однако в течение двух-трех недель после укуса следует внимательно следить за самочувствием и при появлении симптомов лихорадки или покраснения кожи обращаться к врачу.

Тем временем на елочных базарах Краснодара живые сосны и ели в этом сезоне продаются по цене от 2 тыс. руб. за дерево. По словам продавцов, в зависимости от дня недели реализуется от 10 до 20 деревьев в сутки, при этом наибольшим спросом пользуются живые сосны высотой 1,5–2 м.

Параллельно в регионе зафиксирован рост цен на искусственные ели и новогоднюю атрибутику. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», медианная стоимость искусственной ели в ноябре—декабре достигла 3,9 тыс. руб., что на 11% выше показателей прошлого года. Количество покупок увеличилось на 10%, чему способствовали ранний выход продукции в продажу и корректировка маркетинговых стратегий ритейлеров на фоне затянувшейся осени.

Мария Удовик