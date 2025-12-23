Цены на живые ели в Краснодаре достигли 2 тысяч рублей

На елочных базарах Краснодара живые сосны и ели продают от 2 тыс. руб. за штуку. Об этом корреспонденту «Ъ-Кубань» сообщил продавец товаров на рынке в микрорайоне Гидростроителей.

Фото: Андрей Пугачев

По его словам, ежедневно реализуют от 10 до 20 деревьев в зависимости от дня недели. Покупатели больше предпочитают именно живые сосны. Средняя высота продаваемых хвойных деревьев составляет 1,5–2 м.

Ранее в Краснодарском крае зафиксировали рост цен на искусственные ели и новогоднюю атрибутику. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», медианная стоимость искусственной ели в ноябре-декабре достигла 3926 руб., что на 11% превышает прошлогодний уровень. Количество покупок при этом выросло на 10%.

На динамику потребления повлияли погодные условия — затянувшаяся осень сдерживала резкий рост продаж. Однако снижения активности удалось избежать благодаря изменению маркетинговых стратегий: искусственные ели и праздничные товары поступили в магазины и на интернет-площадки раньше, чем годом ранее.

Алина Зорина