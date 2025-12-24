В Новознаменском завершили строительство 4,8 км дорог

В Новознаменском закончили строительство 4,8 км автомобильных дорог. В новой части жилого массива создали комплексную дорожную инфраструктуру, сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов.

Построенные магистрали оборудованы ливневой канализацией, освещением и 13 остановками общественного транспорта. Дороги обеспечивают доступ к многоэтажным и частным домам, школе и детскому саду.

Работы выполнены на шести участках, включая улицы Выездную, Нарыкова, имени Казаджиева, имени Барабанова, имени Волкова и имени Жукова. На всем протяжении обустроены тротуары и велодорожка.

Перед началом строительства подрядчик переустроил инженерные сети — электро-, газо- и водоснабжения, связи и канализации. Для отвода дождевых вод в районе дополнительно создали пруд-накопитель и собственную канализационно-насосную станцию.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в 2025 году завершили ремонт свыше 400 км автомобильных дорог. Власти предусмотрели на эти цели 58 млрд руб. из регионального дорожного фонда.

