В Краснодарском крае отремонтировали 400 км дорог за 58 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2025 году завершили ремонт свыше 400 км автомобильных дорог. Власти предусмотрели на эти цели 58 млрд руб. из регионального дорожного фонда. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев во время краевого совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам года восстановили 276 км региональных трасс, более 130 км местных дорог и четыре моста. Администрация края также инициировала развитие дорожно-транспортной сети Краснодара в рамках масштабной краевой программы.

«Предусмотрели на эти цели в бюджете 150 млрд руб. Теперь предстоит выполнить запланированный объем работ»,— подчеркнул господин Кондратьев.

Заместитель губернатора Евгений Пергун уточнил, что восстановление проводили на средства из краевого и федерального бюджетов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Среди ключевых объектов года — капитально отремонтированный мост через Кубань в Усть-Лабинском районе, где работы завершили раньше срока.

«Продолжаем строительство обходов Тимашевска, станицы Ленинградской, дороги Краснодар—Ейск, первого этапа Восточного подъезда к Краснодару»,— отметил господин Пергун.

Муниципалитеты получили 9 млрд руб. субсидий, что позволило отремонтировать 130 км дорог в 32 районах края.

Кроме того, в 2025 году обновили 456 км сетей водоснабжения и водоотведения, благоустроили 40 скважин, возвели водозаборы в станице Саратовской и Белореченске. Продолжается строительство главного канализационного коллектора в Краснодаре для обеспечения водоотведения жителей северо-восточной части города.

Анна Гречко