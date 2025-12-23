В Краснодаре завершили 22 инициативных проекта на 144 млн рублей

В Краснодаре за 2025 год завершили 22 инициативных проекта на общую сумму 144 млн руб. Работы выполнили по предложениям активистов территориального общественного самоуправления. Среди реализованных инициатив — три краевых и 19 городских проектов, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках программы установили детские игровые и спортивные площадки, скамейки и урны, обустроили пешеходные дорожки, выполнили освещение и озеленение территорий.

«Вместе с неравнодушными краснодарцами в течение года делали наш город комфортнее и уютнее. Спасибо всем горожанам, кто активно подключается к работе по развитию краевого центра, проявляет инициативу и смело берётся за реализацию своих идей»,— написал глава Краснодара Евгений Наумов в своих соцсетях.

Три общественных пространства изменились по итогам краевого конкурса проектов местных инициатив при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Благоустроили сквер Российский площадью около 4 тыс. кв. м на улице Парижской, территорию на улице Комарова и пешеходную зону по улице Стасова от улицы Бургасской до улицы Ставропольской. Там установили освещение и лавочки, проложили пешеходные дорожки и установили детские качели.

В рамках городских проектов в посёлке Победитель и на улице Бургасской, 27 установили спортивные площадки. В поселке Лорис на улице Рязанской к существующему спортобъекту добавили воркаут-зону и тренажеры.

В парке Солнечный Остров заменили асфальт на центральной аллее. На Калининском бульваре от улицы Ягодина до улицы Кожедуба и на пешеходной дорожке к школе №71 положили тротуарную плитку.

На улицах Степной и Железнодорожной в поселке Индустриальном отремонтировали тротуары. На улице Крестьянской в посёлке Лазурном создали благоустроенную территорию.

По предложению жителей поселка Белозерного в сквере Прекрасном построили сети наружного освещения, на улице Офицерской, 50 установили детскую игровую площадку, скамейки и урны.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что органы местного самоуправления Краснодарского края подписали 13 договоров комплексного развития территорий общей площадью 541 га по итогам 2025 года.

