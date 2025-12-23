В Краснодарском крае заключили 13 договоров КРТ в 2025 году

Органы местного самоуправления Краснодарского края подписали 13 договоров комплексного развития территорий общей площадью 541 га по итогам 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За 2025 год органами местного самоуправления заключены 13 договоров комплексного развития территорий общей площадью 541 га. На постоянной основе оказываем методическое содействие муниципалитетам.

С начала года рассмотрели 54 проекта концепций, в том числе 22 проекта, планируемых к реализации в рамках механизма комплексного развития территорий.

Губернатор Вениамин Кондратьев, подводя общие итоги строительной отрасли, заявил, что в 2025 году в крае строили и реконструировали 184 социально значимых объекта. Большая часть из них новые школы, детсады, фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники и спортивные сооружения уже открыта или будет сдана в эксплуатацию до конца года.

В 2025 году региональные власти прорабатывали 47 площадок под проекты КРТ общей площадью около 1,5 тыс. га в 12 муниципальных образованиях края. Общий градостроительный потенциал оценивался в 11,2 млн кв. м, в том числе жилой площади более 7,5 млн кв. м.

Анна Гречко