В Адыгее завершили дорожные и транспортные работы по нацпроекту на 2,7 млрд рублей

В Республике Адыгея завершен комплекс мероприятий, запланированных на 2025 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На ремонт региональных и муниципальных дорог, а также мостов направили порядка 2,7 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

В 2025 году в нормативное состояние приведены 27 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью более 74 км. Одним из наиболее протяженных стал участок автодороги Краснооктябрьский—Курджипская—Дагестанская в Майкопском районе длиной 5,9 км, проходящий вблизи образовательного центра №2 в поселке Краснооктябрьский. Здесь выполнен ремонт покрытия и комплекс мер по обеспечению безопасности школьников, включая пешеходный переход, светофор, искусственные неровности и ограждения.

В Майкопе в рамках проекта обновили семь муниципальных объектов общей протяженностью более 3 км, а также досрочно отремонтировали 900-м участок улицы Гоголя, изначально запланированный к ремонту в 2026 году.

В поселке городского типа Яблоновский реконструировали четыре участка дорог протяженностью более 3 км. Работы включали устройство ливневой канализации, тротуаров, бортовых камней, асфальтобетонного покрытия, установку светодиодного освещения, дорожных знаков и нанесение разметки.

В текущем году в Адыгее также привели в нормативное состояние пять мостов в Кошехабльском, Майкопском, Красногвардейском, Гиагинском и Тахтамукайском районах. Общая протяженность искусственных сооружений с подъездами составила около 887 м. Ключевым объектом стал капитальный ремонт моста через реку Фарс с одновременным обновлением подъездной дороги к станице Дондуковской.

Дополнительно в 2025 году регион перевыполнил план по установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД: вместо 16 комплексов смонтировали 32, включая объекты, запланированные на 2026 год. На эти цели выделили 48 млн руб.

По данным Центра безопасности дорожного движения Адыгеи, с начала года камеры зафиксировали около 2,5 млн нарушений ПДД, что на 17% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В декабре 2025 года Адыгея также получила 10 новых автобусов ПАЗ СИТИМАКС 9. На обновление парка общественного транспорта направили более 108 млн руб. Машины оснащены системами видеонаблюдения, безналичной оплаты, кондиционирования и навигацией ГЛОНАСС, а также приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров.

Анна Гречко