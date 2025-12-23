На Кубани построили и реконструировали 184 социально значимых объекта

На территории Краснодарского края построили и реконструировали 184 социально значимых объекта в 2025 году. Итоги работы строительной отрасли обсудили на совещании под руководством губернатора региона, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Большинство возведенных объектов уже открыли или готовят к вводу в эксплуатацию в этом году. Среди них — новые школы и детские сады, десятки фельдшерско-акушерских пунктов и кабинетов врача общей практики, поликлиники, спортивные комплексы и объекты инженерной инфраструктуры.

«Каждый из них очень ждут люди во всех муниципалитетах Краснодарского края. Поэтому важно не выходить из запланированных сроков. От этого напрямую зависит качество жизни в регионе»,— подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Дмитрий Маслов сообщил, что социальные объекты возводят в рамках национальных проектов и государственных программ. Особое внимание заместитель главы региона уделил исполнению поручения губернатора по комплексному развитию территорий. За 2025 год органы местного самоуправления заключили 13 договоров комплексного развития территорий общей площадью 541 га. Власти постоянно оказывают методическую помощь муниципалитетам. С начала года они рассмотрели 54 проекта концепций, в том числе 22 проекта, планируемых к реализации в рамках механизма комплексного развития территорий.

Одной из ключевых задач, по словам вице-губернатора, является формирование системы территориального планирования. В течение 2025 года в крае утвердили 48 проектов изменений в генпланы муниципальных образований. Из границ населенных пунктов убрали более 13,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас ведется работа по еще 120 проектам, что позволит вернуть в 2026 году еще 31,1 тыс. га таких земель.

Алина Зорина