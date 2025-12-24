В Сочи опубликовали расписание общественного транспорта в новогоднюю ночь

В Сочи увеличат количество автобусов и электричек до горного кластера на новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение общественного транспорта возьмут на усиленный контроль в период праздников. Особое внимание уделят Краснополянскому поселковому округу — для удобства жителей и гостей курорта добавят автобусы и электрички, связывающие его с центром Сочи.

В новогоднюю ночь до 23:00—00:00 будут курсировать автобусы №30, 38, 48, 83, 87н, 92, 95, 550, 556, 560. Первого и второго января на большинстве городских и пригородных маршрутов, кроме горного кластера, введут сокращенное расписание выходного дня. В рождественскую ночь маршруты №30, 38, 43, 92, 95, 556, 560 продолжат работать до 3:00.

За ситуацией на дорогах будут наблюдать работники городского оперативного штаба и специальные мониторинговые группы совместно с сотрудниками ГИБДД.

Актуальное расписание и движение транспорта в реальном времени доступны на сайте сочинского департамента транспорта и в мобильном приложении «Транспорт Сочи».

Анна Гречко