Госдума поработала на историю

Для Госдумы 2025 год оказался весьма богатым на «судьбоносные» законопроекты, касающиеся государственного устройства, бюджетно-налоговой системы.

Первым из таких «исторических» документов стал новый базовый закон о местном самоуправлении, закрепляющий самую масштабную реформу местной власти с начала нулевых годов. Также в весеннюю сессию депутаты одобрили большой набор разработанных правительством мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками, который должен стать заметным (но не последним) шагом в борьбе с этим злом.

Во втором полугодии ключевой темой в Думе традиционно стала экономика — прежде всего благодаря обсуждению бюджета на следующий год. На этот раз главный финансовый документ принимался одновременно с пакетом из десяти «законов-спутников», касающихся в том числе значимых налоговых изменений — повышения НДС и снижения порогов УСН. А под занавес зимней сессии были внесены и оперативно приняты две инициативы, освобождающие чиновников и парламентариев от обязанности ежегодно декларировать доходы и имущество. Любопытно, что отмену деклараций депутаты и сенаторы аргументировали необходимостью усиления борьбы с коррупцией — то есть точно тем же, чем в 2008 году тогдашний президент Дмитрий Медведев обосновывал введение этой системы.

Как и в предыдущие три года, сквозными темами думской повестки были поддержка участников СВО и членов их семей, а также борьба с внешними и внутренними врагами. Правда, взгляд на «судьбоносность» решаемых вопросов изнутри парламента и со стороны совпадал далеко не всегда. К примеру, законы о МСУ и борьбе с мошенничеством, реально затрагивающие интересы подавляющего большинства россиян, в число наиболее упоминаемых в СМИ не попали (см. график). Зато больше половины мест в топ-10 заняли экономические инициативы и поправки, касающиеся защиты традиционных ценностей — об ограничении вывесок на иностранных языках и об изображении религиозных символов.