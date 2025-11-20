Налоги вышли к финишу

Госдума завершает утверждение налоговых изменений, вошедших в состав «бюджетного пакета» — соответствующий закон будет рассмотрен 20 ноября в третьем чтении. Доработка документа затронула среди прочего и вопросы налогового администрирования. Правительство отказалось от идеи расширения налогового мониторинга и от возможности проведения выемки документов при применении этого механизма контроля. При этом в итоговую версию поправок вошло некоторое ужесточение налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.

20 ноября в Госдуме пройдет финальное чтение налогового закона, предусматривающего, в частности, повышение НДС с 20% до 22% и поэтапное снижение порога дохода «упрощенцев», выше которого возникает обязанность по уплате НДС (см. “Ъ” от 19 ноября). Объемный документ содержит и иные новеллы, в том числе касающиеся налогового администрирования. Некоторые из них появились лишь ко второму чтению.

Изначально правительство в проекте предлагало расширить периметр налогового мониторинга — механизма добровольного предоставления налоговикам онлайн-доступа к бухгалтерскому и налоговому учету в обмен на освобождение от выездных проверок и возможность избежать штрафов при устранении нарушения. В редакции первого чтения предусматривалась возможность подключения компаний к этому механизму при соответствии лишь одному из требуемых сейчас трех критериев: не менее 800 млн руб. активов и годового оборота, 80 млн руб. уплаченных за год налогов. Одновременно планировалось разрешить налоговым органам проводить выемку документов в рамках мониторинга.

Последнее вызвало опасения думского комитета по бюджету и налогам — мониторинг, задуманный как способ облегчения взаимоотношений бизнеса с налоговиками, мог бы превратиться в постоянную выездную проверку. Идею выемок Минфин объяснял расширением рамок мониторинга, но в итоге отказался от обеих этих новелл. При этом сохранились положения об упрощенном «входе» в мониторинг организаций, ставших правопреемниками компаний, уже использовавших этот режим.

Партнер и руководитель налоговой практики «ТеДо» Екатерина Рябова отмечает, что режим мониторинга «подразумевает определенную степень доверия и предполагает автоматический регулярный обмен данными и документами» — выемка стала бы избыточным мероприятием контроля. По ее мнению, отказ от существенного расширения мониторинга может свидетельствовать и о неготовности к этому шагу.

Добавлены в закон и новеллы в развитие изначально предусмотренных в документе норм о введении в РФ аналога Pillar 2 — их суть в том, что налог с прибыли российских дочерних компаний международных холдингов с 2026 года будет доплачиваться до уровня 15% в России, а не в иностранных государствах. Ко второму чтению предусмотрены дополнительные условия для освобождения прибыли контролируемых иностранных компаний от налогообложения в РФ — это будет возможно, если в юрисдикции регистрации компании ставка налога на прибыль выше 15% (даже при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения). Сейчас такой подход применяется только в отношении сделок с лицами из стран, входящих в черный список Минфина. Такое же условие предусматривается и для трансфертного ценообразования — сделки с независимыми контрагентами будут контролируемыми, если ставка налога на прибыль в стране контрагента меньше 15%.

По словам партнера департамента налогов и права ДРТ Дмитрия Кулакова, стран, не входящих в черный список, со ставкой налога на прибыль 15% и ниже не так много, но среди них такие, например, как Молдавия, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Катар, Ирак, Оман, а с 2026 года к ним добавятся ОАЭ (см. “Ъ” от 14 ноября). Административная нагрузка на бизнес с принятием изменений, полагает он, увеличится — придется самостоятельно отслеживать уровень ставок в стране, лицом которой является контрагент по сделке. При этом, говорит Дмитрий Кулаков, не вполне понятно, что считать ставкой налога на прибыль, установленной законодательством другой страны — базовая ставка может быть выше 15%, а для конкретного лица — фактически ниже.

