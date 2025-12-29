Местная реформа федерального значения

В 2025 году Федеральное собрание наконец завершило работу над обновлением законодательства в развитие конституционных поправок пятилетней давности. 5 марта в третьем чтении был принят новый базовый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который заменил документ, действовавший с 2003 года. Реформа, подготовленная главами профильных комитетов Госдумы и Совета федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, была одобрена в первом чтении еще 25 января 2022-го, однако доработка текста закона перед вторым чтением заняла три года. В итоге некоторые его положения существенно изменились.

Первоначальный вариант предполагал повсеместный переход с двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ), при которой сельские поселения являются самостоятельными муниципалитетами внутри районов, на одноуровневую, где они становятся «структурными подразделениями» муниципальных округов. С резкой критикой этой идеи выступила не только парламентская оппозиция, но и некоторые субъекты РФ, например Татарстан. В итоге по настоянию спикера Госдумы Вячеслава Володина этот вопрос был оставлен на усмотрение региональных властей: «с учетом местных традиций» они теперь смогут оставлять старую систему.

В отдельных регионах власти взялись оперативно переходить на одноуровневую систему, чем спровоцировали протесты. Например, в Красноярском крае жители ряда объединяемых районов вышли на митинги, а пост губернатора Михаила Котюкова в Telegram-канале, посвященный реформе, набрал более 2 тыс. комментариев и свыше 100 тыс. дизлайков. В Горном Алтае недовольные на время перекрыли Чуйский тракт.

На этом фоне в почти двух десятках «колеблющихся» регионов решили сохранить двухуровневую систему МСУ — в частности, так поступили на Кубани, в Крыму, Якутии, Воронежской области. По состоянию на конец года одноуровневую систему МСУ уже выбрали 35 регионов, а в 36 или ввели «смешанный» вариант, или не завершили переход к одноуровневой системе.