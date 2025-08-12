Реформа с отсрочкой исполнения

После протестов, спровоцированных стремительной муниципальной реформой в Красноярском крае и Горном Алтае, власти нескольких субъектов решили сменить тактику, сознательно замедлив ход преобразований. Новосибирский губернатор Андрей Травников анонсировал «вдумчивый и плавный» процесс перехода к одноуровневой системе местного самоуправления (МСУ), который должен завершиться только к 2027 году. Схожим образом поступили и в других сибирских регионах: в Туве будут созывать народные сходы для обсуждения будущего МСУ, а в парламенте Алтайского края создали специальную рабочую группу.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О намерении полностью перевести регион на одноуровневую систему МСУ Андрей Травников рассказал на заседании президиума Совета муниципальных образований. По его словам, реформа в Новосибирской области началась два года назад, еще до принятия нового федерального закона «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», и к настоящему моменту уже три района преобразованы в округа. Еще шесть завершают переход, уточнил господин Травников: «Мы долго и основательно готовились к этим мероприятиям. Так же вдумчиво и плавно нужно провести преобразования в других районах». Одноуровневая система МСУ должна «полноценно заработать в 2027 году», подытожил губернатор.

Напомним, прежняя двухуровневая модель МСУ предусматривает самостоятельность сельских поселений внутри районов. При одноуровневой они лишаются статуса муниципалитетов и становятся «структурными подразделениями» муниципальных округов. Новый федеральный закон оставляет право сохранить двухуровневую модель регионам с «социально-экономическими, историческими, национальными и иными особенностями», однако критерии таких особенностей в документе не описаны.

Как ранее сообщал “Ъ”, одним из первых субъектов РФ, реализовавших реформу, стал Красноярский край (см. “Ъ” от 16 мая). Однако местные жители, недовольные внезапностью изменений, подвергли губернатора Михаила Котюкова жесткой критике: они записали несколько видеообращений к президенту и «заминусили» главу региона в Telegram (его пост, посвященный преобразованиям, набрал рекордные 115 тыс. дизлайков). Еще острее оказалась реакция на переход на одноуровневую систему МСУ в Республике Алтай. Как сообщал “Ъ”, недовольные жители провели митинг в Горно-Алтайске и даже временно перекрыли Чуйский тракт.

На этом фоне не спешить с реализацией реформы решили еще в нескольких сибирских регионах. Например, в Туве до конца года сначала пройдут сходы населения, на которых будет обсуждаться целесообразность перехода на одноуровневую модель. А в Законодательном собрании Алтайского края создали рабочую группу из числа представителей обеих ветвей региональной власти и муниципалитетов, которая должна определить оптимальную для региона модель.

В заксобрании Новосибирской области планы Андрея Травникова оценили по-разному. «Наша фракция была, есть и будет против одноуровневой модели,— заявил “Ъ” вице-спикер от КПРФ Владимир Карпов.— Особенно это касается приграничных районов. Это сейчас там все хорошо, но надо думать на тот случай, когда может стать "нехорошо". Чтобы государственно-муниципальное устройство было таким, чтобы это "нехорошо" эффективно сдерживать». А вот во фракции «Новые люди» заявили, что запрос на переход к одноуровневой системе исходил с мест: «У сельсоветов в том виде, в котором они существуют сейчас, нет ни серьезных полномочий, ни тем более средств на их осуществление. Люди на местах это прекрасно понимают».

Новосибирский политолог Алексей Осипов прогнозирует, что переход на одноуровневую модель в регионе пройдет «относительно безболезненно» и «без особых возмущений». По его мнению, негативную реакцию можно ждать только от руководителей некоторых сельсоветов. «О том же, насколько эта мера оправданна, нельзя судить только по сегодняшнему дню. Покажет более продолжительное время. Возможно, одноуровневая модель утвердится, возможно, придется вернуться к старой»,— подытожил господин Осипов.

Валерий Лавский, Новосибирск