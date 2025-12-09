Жители Кубани увеличили сбережения в банках до 1,8 трлн рублей

Жители Краснодарского края на 1 ноября 2025 года разместили на счетах в банках около 1,8 трлн руб., что более чем на 15% превышает показатель годичной давности. Рост сберегательной активности на фоне сохраняющейся привлекательности депозитов остается устойчивым: по данным Южного ГУ Банка России, средневзвешенная ставка по рублевым вкладам до одного года в Южном федеральном округе в октябре составила 15,2% годовых, по депозитам на срок свыше года — 8,2%.

При этом кредитование населения в регионе прибавило куда скромнее — около 3% за год, доведя объем розничного портфеля до 1,6 трлн руб. Для сравнения, годом ранее темпы прироста достигали 17,5%. Замедление выдач в Банке России связывают с охлаждением спроса на фоне высоких ставок, наблюдавшихся в экономике в конце 2024 года и начале 2025-го.

Впрочем, в сентябре—октябре рынок продемонстрировал признаки оживления. Основным драйвером стало ипотечное кредитование: увеличились выдачи по льготным программам, чему способствовал повышенный спрос в ожидании ужесточения условий «Семейной ипотеки» с февраля 2026 года. Растут и рыночные кредиты — вслед за снижением ключевой ставки банки начали снижать стоимость ипотечных продуктов. За год обязательства жителей края по жилищным займам увеличились на 11,3%, достигнув почти 896,5 млрд руб., а сама ипотека по-прежнему формирует основную часть розничного портфеля — около 57%.

Регулятор ожидает, что в дальнейшем кредитование будет расширяться более умеренными темпами, сопоставимыми с динамикой 2020–2022 годов. По прогнозу ЦБ, рост розничного портфеля в 2025 году составит 1–4%, в 2026 году — 5–10%, что позволит сдерживать избыточный спрос и, как ожидается, будет способствовать замедлению инфляции.

Вячеслав Рыжков