Судмедэкспертам из Таганрога предъявлено обвинение в вымогательстве

В Ростовской области будут судить руководителя и ряд сотрудников Таганрогского отделения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по обвинению в вымогательстве взяток с родственников умерших (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что адвокаты обвиняемых не смогли добиться переквалификации дела на более мягкую статью о растрате.

Уголовное дело о вымогательстве в отношении руководителя и сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы было возбуждено в начале 2025 года. По данным следствия, в учреждении вымогали взятки у жителей города за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению.

Всего с 2020 года сотрудники незаконно получили 70 млн руб. При обысках из морга были изъяты рабочие компьютеры и документация.

