В Таганроге судмедэксперты вымогали взятки за ускорение процедуры выдачи тела
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за вымогательство взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Установлено, что руководством и сотрудниками учреждения систематически вымогались взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению. Полученные средства не проводились через кассу учреждения, а присваивались злоумышленниками.
Силовики провели обыски в учреждении и по местам жительства подозреваемых лиц.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что всего с 2020 года сотрудники морга незаконно получили 70 млн руб.