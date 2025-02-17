В Таганроге судмедэксперты вымогали взятки за ускорение процедуры выдачи тела

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за вымогательство взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

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Установлено, что руководством и сотрудниками учреждения систематически вымогались взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению. Полученные средства не проводились через кассу учреждения, а присваивались злоумышленниками.

Силовики провели обыски в учреждении и по местам жительства подозреваемых лиц.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что всего с 2020 года сотрудники морга незаконно получили 70 млн руб.

Ева Китаева