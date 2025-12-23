Семью подростка, убившего мать в Сочи, причисляют к экстремистской организации

Семья 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве матери и нападении на младшего брата в Сочи, причисляла себя к запрещенной организации «Граждане СССР» (признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По предварительным данным, 22 декабря 17-летний житель Сочи нанес множественные удары кухонным ножом своей матери, которая скончалась от полученных ранений. После этого он позвал домой младшего брата, находившегося на улице, и напал с ножом на него.

Раненый ребенок смог выбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседям. Самого подростка позже обнаружили мертвым в квартире, причина его смерти устанавливается.

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство малолетнего.

Контроль над расследованием взяла прокуратура Кубани. В надзорном ведомстве сообщили, что подросток не состоял на профилактических учетах. Прокуратура также даст оценку действиям учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Анна Гречко