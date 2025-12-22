Полностью восстановить работу Ростовской ТЭЦ-2 планируют до 31 декабря

В Ростов-на-Дону доставлен второй двигатель для насоса ТЭЦ-2, идет замена. Полностью восстановить работу теплоэлектроцентрали планируется до 31 декабря 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь

«Работа ведется круглосуточно. Уже удалось запустить один энергоблок, что немного стабилизировало ситуацию»,— говорится в сообщении главы региона.

Авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря, без отопления остались более 1,4 тыс. жилых домов и учреждений. Режим подачи тепла до настоящего времени отладить не удалось.

Как ранее сообщалось, перерасчет за декабрь из-за отсутствия тепла в домах, подключенных к Ростовской ТЭЦ-2, жители города получат в январе 2026 года.

Наталья Белоштейн