В Сочи утвердили меры безопасности на Рождество и Крещение

В администрации Сочи рассмотрели вопросы обеспечения безопасности и охраны общественного порядка в период январских православных праздников — Рождества Христова и Крещения Господня. Заседание организационного комитета провел заместитель главы города Александр Митников, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ

По его словам, в рождественские дни на курорте ожидается значительный рост числа прихожан. С учетом высокой социальной значимости праздников и актуальных требований безопасности, по поручению главы Сочи Андрея Прошунина совместно с Сочинской епархией реализуется комплекс превентивных мер, направленных на защиту жителей и гостей города. В преддверии праздничных дат планируется проведение выездных осмотров, уточнение схем эвакуации и алгоритмов взаимодействия всех задействованных служб.

Охрану общественного порядка во время богослужений обеспечат сотрудники полиции и Росгвардии при поддержке казачьих формирований, народных дружин и волонтеров. Контроль будет организован как на территориях храмов, так и на прилегающих участках, включая подъездные пути.

Дневные рождественские богослужения пройдут во всех 37 православных храмах, расположенных в четырех районах Сочи. Ночные праздничные литургии запланированы в 29 храмах. Для удобства прихожан в ночь на 7 января работа общественного транспорта на курорте будет продлена до 03:00.

Кроме того, участникам заседания поручено подготовить предложения по организации крещенских купаний во всех районах города с учетом требований безопасности и санитарных норм, отметили в мэрии.

«Ъ-Сочи» писал, что с начала декабря проводится межведомственное обследование мест торговли пиротехническими изделиями. Проверочные мероприятия стартовали 1 декабря и продлятся до конца января, их цель — выявление и пресечение фактов несанкционированной реализации пиротехники на территории курорта.

Мария Удовик