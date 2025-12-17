В Сочи стартовали рейды по контролю торговли пиротехникой

В Сочи с начала декабря проводится межведомственное обследование мест торговли пиротехническими изделиями. Проверочные мероприятия стартовали 1 декабря и продлятся до конца января, их цель — выявление и пресечение фактов несанкционированной реализации пиротехники на территории курорта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Решение об усилении контроля было принято на заседании городской антитеррористической комиссии, где также рекомендовали отказаться от использования фейерверков при проведении праздничных мероприятий. В рамках рейдов в Центральном районе Сочи уже проверены 23 торговые точки, по итогам которых зафиксированы два нарушения и составлены административные материалы.

Продажа пиротехнической продукции на курорте запрещена в жилых домах, на вокзалах, остановках общественного транспорта и в подземных переходах, а также несовершеннолетним младше 16 лет. Реализация изделий без обязательной сертификации, инструкции по применению или в поврежденной упаковке также не допускается.

Власти напоминают, что сообщения о нарушениях требований к обороту пиротехники принимаются в дежурной части УВД Сочи по номеру 102, а также по телефону горячей линии департамента курортов, туризма и потребительской сферы.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в зимний сезон с декабря по март Кубань ожидает около 3 млн туристов, из которых 1,5 млн посетят Сочи. На новогодние праздники в городе будет работать специальный штаб, который будет быстро реагировать на любые проблемы. Все службы, включая спасателей и скорую помощь, должны работать без сбоев. Штаб возглавит заместитель губернатора Александр Руппель.

В Сочи планируется около 280 тыс. отдыхающих, а еще около 200 тыс. людей приедут на однодневные экскурсии. Для размещения туристов подготовлено 636 объектов, в том числе 169 в горной зоне. В целом номера могут разместить до 88 тыс. человек.

Мария Удовик