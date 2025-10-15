Не щадя статуса своего

Как стало известно «Ъ-Ростов», экс-судья Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Виктория Мамелко не смогла добиться отмены решения о прекращении ее полномочий. Ранее региональная коллегия признала действия госпожи Мамелко дисциплинарным проступком и наложила на судью взыскание: досрочное прекращение полномочий с лишением пятого квалификационного класса судьи. По данным источника «Ъ-Ростов», речь идет о драке судьи с сотрудниками правоохранительных органов, которые проводили оперативные мероприятия в отношении ее брата, экс-замминистра транспорта Ростовской области Дмитрия Мамелко.



Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ оставила в силе решение коллегии квалификационной коллегии судей Ростовской области о досрочном прекращении полномочий судьи Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Виктории Мамелко. Информацию об этом «Ъ-Ростов» подтвердил источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

Полномочия Виктории Мамелко были прекращены в начале июля 2025 года. Подробно о проступке судьи не сообщалось. Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, госпожа Мамелко потеряла работу вскоре после конфликта с силовиками.

«В ноябре 2024 года оперативники приехали к брату судьи – бывшему заместителю министра транспорта Ростовской области Дмитрию Мамелко. Его хотели доставить на допрос как свидетеля по делу бывшего министра транспорта региона Виталия Кушнарева. В этот день у Дмитрия Мамелко был день рождения, слегка разгоряченные гости в грубой форме высказали несогласие с необходимостью имениннику ехать в следственный комитет. Сестра была среди них и кинулась на сотрудника Росгвардии»,– рассказал источник.

Квалификационная коллегия судей Ростовский области посчитала, что судья, приняв участие в потасовке, опорочила свой статус. Виктория Мамелко оспорила решение ККС в Высшей квалификационной коллеги.

Как сообщает Право.ru, судья заявила, что во время празднования дня рождения ее брата к дому Дмитрия Мамелко подъехала машина, из которой выбежали пятеро мужчин, некоторые из них были в черных масках. При этом, по словам госпожи Мамелко, у прибывших не оказалось никаких опознавательных знаков правоохранительных органов: они не носили форму, были без шевронов, на машине не было надписей. Кроме того, они не показали удостоверения и не предложили добровольно проехать с ними. Виктория Мамелко заявляла, что посчитала происходящее нападением.

Рассмотрев доводы госпожи Мамелко и выводы квалификационной коллегии судей Ростовской области, ВККС оставила без изменения решение о прекращении полномочий судьи.

Дмитрий Мамелко является давним соратником Виталия Кушнарева. С 2017 года по 2019-й господин Мамелко был заместителем господина Кушнарева, занимавшего в то время пост главы администрации Ростова. Покинул эту должность господин Мамелко вскоре после ухода Виталия Кушнарева из горадминистрации.

На должность замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко был назначен в октябре 2024 года. В ноябре прошлого года господина Мамелко задержали https://www.kommersant.ru/doc/7361292 вместе с занимавшим тогда пост министра транспорта Ростовской области Виталием Кушнаревым. В отношении него возбудили уголовное дело о взяточничестве, а брата судьи отпустили. Дмитрий Мамелко вернулся к исполнению своих должностных обязанностей.

Ряд ростовских СМИ сообщали, что господин Мамелко мог заключить сделку со следствием, обеспечив себе статус «свидетеля». Источники «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

В феврале Дмитрий Мамелко ушел с должности замминистра. В июне он выступил в суде в качестве свидетеля по делу Виталия Кушнарева.

Кристина Федичкина