Аналитики прогнозируют рост цен на курортную недвижимость на Черном море на 10–15%

Аналитики прогнозируют рост цен на курортную недвижимость на черноморском побережье в 2026 году на 10–15%. По оценкам консалтинговой компании MACON, поддерживать тенденцию будут устойчивый спрос, ограниченное предложение новых объектов и ожидаемое снижение ключевой ставки, которое сместит интерес инвесторов с депозитов на покупку недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным MACON, в 2025 году средняя стоимость квадратного метра выросла на 10–12%, в отдельных локациях — в Евпатории и Саках — рост достигал около 40%. Факторами удорожания стали появление более дорогих проектов уровня 4–5 звезд, улучшение инфраструктуры и перераспределение спроса с Сочи на другие курортные зоны, где входной бюджет ниже, а потенциал роста и доходности выше.

В долгосрочной перспективе рынок демонстрирует устойчивый рост: за последние три года цены на курортные объекты увеличились более чем в три раза, что превысило динамику городского жилья. Снижение ключевой ставки и удешевление ипотечных программ сделают недвижимость более привлекательной для инвесторов и покупателей, ориентированных на арендный доход. При этом ограниченное предложение новых объектов в ряде курортных зон создает условия для дальнейшего повышения цен, которое в среднем составит 10–12%, а в отдельных локациях может быть выше.

Вячеслав Рыжков