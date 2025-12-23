Глава Крымска Янис Будагов задержан по делу Сергея Леся

Мэра Крымска задержали в качестве соучастника в уголовном деле, возбужденном в отношении Сергея Леся. Об этом сообщает «Ъ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Фото: пресс-служба администрации Крымского городского поселения

Глава Крымска Янис Будагов подозревается в незаконном распоряжении земельным участком стоимостью 120 млн руб. По предварительным данным, Будагов мог действовать в сговоре с экс-главой Крымского района Сергеем Лесем. Как пишет «Ъ», при участии Яниса Будагова в собственность подконтрольных Сергею Лесю лиц был выведен муниципальный участок земли.

Бывший глава Крымского района Сергей Лесь был задержан 11 октября при попытке скрыться от следствия. В автомобиле господина Леся нашли 100 млн руб. и порядка 10 кг золота в слитках. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Задержанный Янис Будагов работал на должности замглавы администрации Киевского сельского поселения Крымского района с августа 2006 года по октябрь 2009 года, после чего он был повышен до главы Киевского сельского поселения. На указанном посту он находился до декабря 2016 года. В 2017 году Будагов стал главой Крымска, впоследствии был переизбран в 2022 году.

София Моисеенко