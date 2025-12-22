Власти Дагестана наградят учителя за защиту детей в школе в Одинцово

Власти Дагестана вручат награду учителю школы в поселке Горки-2 в Одинцово Алине Фейзуллаевой, уроженке республики. Она защитила детей во время нападения одного из учащихся 16 декабря, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«В ближайшие дни ее семью с новогодними подарками посетит руководство нашего Постпредства»,— написал господин Меликов в Telegram-канале. Он поблагодарил учителя во время телефонного разговора.

Неделю назад 15-летний ученик школы в Одинцово ударил ножом охранника и 10-летнего школьника, который не пережил нападение. СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Напавший подросток признал вину. Тверской районный суд Москвы отправил его в СИЗО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Урок ужаса».