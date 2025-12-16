Урок ужаса

В подмосковных Горках-2 девятиклассник попытался устроить настоящую резню в своей школе. Руководствуясь, по предварительным данным, радикальными националистическими идеями, он сначала ударил ножом охранника, затем нанес смертельное ранение ученику четвертого класса, после чего забаррикадировался в одном из классов. Спецназовцы обошлись без штурма, уговорив его сдаться. Вину он признал, СКР начал расследование.

ЧП в подмосковном поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе произошло во вторник утром. Вместе с десятками других учащихся в Успенскую среднюю образовательную школу пришел и ученик девятого класса 15-летний Тимофей. При нем был рюкзак, в котором, как выяснилось позже, подросток принес нож, полувоенную амуницию и предмет, который можно было принять за взрывное устройство. Сквозь рамку металлодетектора, установленного в школе, он, затерявшись в толпе, прошел без проблем.

Войдя в учебное заведение, Тимофей зашел в туалет. Там он надел черный разгрузочный жилет, в котором спрятал нож, на голову натянул каску, разрисованную символикой экстремистских праворадикальных организаций, на лицо натянул медицинскую маску. К каске изолентой подросток примотал видеокамеру, которой снимал происходящее. Запись в режиме онлайн он выкладывал в своем Telegram-канале. Впоследствии съемка помогла правоохранителям восстановить картину событий.

Выйдя из туалета, подросток около десяти минут бродил по коридорам первого этажа, заглядывая в аудитории, где уже шли занятия младшеклассников. Некоторые учителя вступали с ним в диалог, каска на голове старшеклассника их, похоже, особо не смущала. Как выяснилось позже, Тимофей разыскивал 29-летнюю учительницу математики. По некоторым данным, именно ее подросток выбрал первой жертвой: якобы преподаватель была к нему слишком строга и отчитывала за плохую успеваемость и пропуски занятий.

Планы Тимофея, однако, изменились, когда он увидел в другом конце коридора группу четвероклассников с их преподавателем. Достав нож и подойдя к ним, подросток стал интересоваться, кто из детей какой национальности. Педагог закрыла собой детей и позвала охранника, 32-летнего Дмитрия Павлова. Как только тот приблизился и потребовал убрать оружие, девятиклассник неожиданно развернулся и брызнул ему в лицо из перцового баллончика, после чего пырнул мужчину в поясницу (позже охранника доставили в одинцовскую больницу и прооперировали — угрозы его жизни нет).

Большинство детей вместе со своим учителем в этот момент уже успели забежать в класс и закрылись там. Лишь один мальчик десяти лет побежал по лестнице на второй этаж.

Преступник настиг четвероклассника между этажами и хладнокровно нанес ему несколько ударов ножом. После этого он достал смартфон и сфотографировался на фоне своей жертвы.

КК этому времени информация о ЧП разлетелась по внутришкольному чату, и к зданию школы поспешили родители. Но полицейские наряды приехали раньше и внутрь никого не пускали. Вслед за этим прибыли несколько карет скорой помощи. За это время часть детей преподаватели успели эвакуировать из расположенных на первом этаже классов через окна. В одном из опустевших помещений вскоре и забаррикадировался Тимофей. Прибывший на место происшествия спецназ вступил с ним в переговоры. В итоге штурма не потребовалось — в 10:15 школьник решил сдаться. Его вывели на улицу, усадили в полицейский автомобиль и увезли.

ГСУ СКР по Московской области возбудило в отношении пятнадцатилетнего подростка уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство (ст. 105, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Как сообщили в СКР, уже на первом допросе задержанный признался в совершенном преступлении. К нему, как оказалось, он начал готовиться заранее. А накануне подросток разослал одноклассникам составленный им же манифест «Мой гнев» на 11 страницах. В нем он описал свою ненависть к людям, в частности к мусульманам и евреям, призывал возрождать христианство, что, по его мнению, надо делать путем массовых убийств. Впрочем, никакой конкретики относительного того, что собирается совершить на следующее утро Тимофей, там не было, и его товарищи не придали этому опусу особого значения, а некоторые, как они рассказали потом журналистам, и вовсе не стали читать «эту ахинею». Тем более что как минимум последние полтора года Тимофей в различных соцсетях не раз размещал посты схожего содержания.

Убийство в школе вызвало большой резонанс. «Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость,— написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.— Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь. Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось».

Председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин в разговоре с “Ъ” указал на системную проблему заключения школами контрактов с частными охранными предприятиями: «У нас охрана учебных заведений считается по остаточному принципу… Мы неоднократно говорили о том, что необходимо пересматривать некие документальные нормы, которые бы давали больше свободы директорам школы. В частности, чтобы они владели правом на еще дополнительную статью финансовых расходов — на охранные услуги»,— указывает господин Аничкин. Сейчас все виды охранных услуг вписаны в одну статью расходов — «на хозяйственные нужды», говорит эксперт.

Администрации учебных заведений, родителям и самим учащимся необходимо быть особенно внимательными в течение двух-трех месяцев после любых случаев нападения на школу или вуз, если они активно освещались в СМИ. Об этом заявил “Ъ” начальник психологической службы РАНХиГС, председатель НКО «Перекресток Плюс» (содействует развитию детей и подростков) Кирилл Хломов. По его словам, шумиха может спровоцировать у человека из группы риска желание повторить такое преступление, чтобы оказаться в центре внимания.

Олег Рубникович, Полина Мотызлевская