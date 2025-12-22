Жителя Армавира осудили за убийство, совершенное 25 лет назад

Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 46-летнего жителя Армавира Олега Петракова. Его признали виновным в убийстве и разбое, совершенных 25 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установил суд, во второй половине августа 2000 года Петраков вместе с сообщником Дудниченко напал на 28-летнего таксиста в районе карьера возле хутора Радищев Новокубанского района. Злоумышленники хотели завладеть автомобилем ВАЗ-21011.

Преступники избили водителя в салоне машины и попытались задушить ремнем безопасности. Потерпевший сопротивлялся, вооружился ножом и выбежал из машины, но нападавшие догнали его.

Дудниченко камнем весом более 3 кг нанес множественные удары по голове жертвы. Петраков отнял у таксиста нож, нанес три колото-резаные раны на голове, а затем тем же камнем продолжил избивать его. После этого обвиняемый сел за руль и переехал лежащего на земле потерпевшего задними колесами. Мужчина скончался на месте.

Завладев автомобилем стоимостью 10 тыс. руб., преступники скрылись. Позже Петраков уехал в другую страну, сменил документы и 25 лет находился в розыске.

Алина Зорина